Екатеринбурженка в День всех влюбленных сдала приставам неплательщика по алиментам за навязчивые ухаживания

Неплательщику алиментов грозит до одного года лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге День святого Валентина не задался у 34-летнего мужчины по имени Андрей. Выпив алкоголь, он отправился к одной из своих возлюбленных и стал вести себя некорректно в подъезде ее дома. Женщине не понравились навязчивые ухаживания и она обратилась в полицию и службу судебных приставов, зная, что мужчина давно не платит своим детям алименты.

- В Верх-Исетском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждены исполнительные производства в отношении 34-летнего Андрея о взыскании алиментных платежей в размере 1/4 части всех видов заработка на содержание несовершеннолетней дочери (2015 г.р.) и 1/6 части заработков на содержание сына (2017 г.р.), - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Еще до истории с возлюбленной мужчину привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов детям от двух разных браков и дважды отправляли под арест на 10 суток. После этого он все равно не начал выплачивать деньги, накопил задолженность дочери - 1 640 000 рублей, сыну - 520 000 рублей и стал скрываться от приставов.

После звонка девушки в правоохранительные органы Андрея доставили сначала в отдел полиции для составления административного протокола, а затем к дознавателю районного отделения судебных приставов для возбуждения уголовных дел по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). Сейчас Андрею грозит срок до одного года лишения свободы.