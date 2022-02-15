В Нижнем Тагиле осудили монтажника, по вине которого девятилетний мальчик погиб от удара током

Как оказалось, рабочий, установив конструкцию 30 декабря 2020 года, не применил при этом защитное заземление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили монтажника, по вине которого погиб девятилетний мальчик. Мужчину обвинили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Во время разбирательства выяснилось, что 24 июля прошлого года школьник во время прогулки с мамой ухватился рукой за металлическую конструкцию решетки кондиционера.

- В результате соприкосновения с данной металлической решеткой девятилетний ребенок получил поражение электрическим током. Причиной несчастного случая явились нарушения, допущенные мужчиной, которого собственник магазина привлек для монтажа световой рекламы на фасаде дома, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Как оказалось, рабочий, установив конструкцию 30 декабря 2020 года, не применил при этом защитное заземление. По решению районного суда, мужчине назначили один год ограничения свободы, а также взыскали 700 тысяч в пользу родственников погибшего.