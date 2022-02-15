В Екатеринбурге автоинспекторы нашли наркотики у владельца дорогой иномарки

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали 51-летнего мужчина на дорогой иномарки, с собой у него было несколько граммов наркотиков. Все произошло утром 11 февраля, полицейские заметили на Чусовском тракте мужчину, который вышел из леса и сел в BMW X6.

- Стражи порядка с помощью сигнального громкоговорящего устройства предъявили водителю требование об остановке. Во время движения за автомашиной полицейские заметили, что из нее выбросили какой-то предмет, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Выброшенный сверток отправили на экспертизу, которая показала, что в нем находилось наркотическое вещество – метадон массой 10 граммов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта».