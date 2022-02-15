На строительство трамвайной линии в Солнечный потратят 3 миллиарда рублей

Трамваи заведут в микрорайон Солнечный Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство трамвайной ветки в из центра Екатеринбурга в микрорайон Солнечный потратят больше 3 миллиардов рублей. Ветка пройдет по улицам 2-я Новосибирская и Лучистая. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Деньги выделят из 12 миллиардов рублей, заявку на которые защитил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Эти деньги – бюджетные кредиты, одобренные комиссией федерального правительства, которые потратят на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры Екатеринбурга.

- Это дешевый и действенный инструмент для реализации масштабных проектов. Он предоставляется по ставке 3 % годовых на срок не менее 15 лет. Экономический эффект, который ожидается от реализации проектов, покроет полную стоимость кредита, - объясняют в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Также часть средств пойдет на строительство губернаторского лицея на 1 200 мест в Солнечном (2,95 миллиарда рублей), строительство дорог в Новокольцовском (1,4 миллиарда рублей), строительство поликлиники в районе Академический на 1,2 посещений в смену (2,8 миллиарда рублей), строительство улицы Хрустальногороской (1,2 миллиарда рублей).

Также 100 миллионов рублей потратят на реконструкцию участка улицы Айвазовского и 51,4 миллиона рублей – на ремонт улицы Циолковского. На создание коммунальной инфраструктуры ВИЗа-Правобережного направят 350 миллионов рублей.

- Часть денег пойдет на строительство канализационного коллектора глубокого заложения для обеспечения инженерной инфраструктуры ВИЗ-Правобережного. Здесь необходимо провести ряд серьезных землеустроительных работ, поскольку тут огромное количество садов или земель, находящихся в частной собственности, бесхозных земель и так далее. В этом году мы должны будем утвердить детальный проект планировки ВИЗ-Правобережного, - уточнил Евгений Куйвашев.