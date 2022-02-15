Школьникам выдали анкету «Армия моей страны» в преддверии 23 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте образования Екатеринбурга объяснили, зачем школьники проходили тест про армию. По данным ведомства, анкета была совместным проектом школы и военкомата в рамках подготовки мероприятий по патриотическому воспитанию старшеклассников. Реализовать такой проект решили в преддверии Дня защитника Отечества.

- В ходе анкетирования предполагалось выяснить о каких сферах армейской жизни школьники информированы меньше всего. Анкету дети могут проходить только по желанию, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе департамента образования. - А накануне Дня защитника Отечества представители одной из воинских частей планируют рассказать ребятам о современной российской армии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что школьников гимназии №2 заставили срочно пройти тест «Армия моей страны» из 23 вопросов. Их просили ответить на такие например вопросы, как, правдивы ли высказывания, что современная армия нашей страны имеет войска, способные быстро и эффективно реагировать на возникающую опасность государству и является ли защита Отечества священным долгом и почетной обязанностью граждан России.

В гимназии №2 «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию о том, что ученики старших, в том числе и седьмых классов, проходили тест про армию, однако за получением подробной информации просили обратиться позже, так как директора учебного заведения не оказалось на месте.

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