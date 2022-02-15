В 2021 году в Свердловской области отремонтировали 1 055 домов

Больше тысячи домов отремонтировали в регионе за год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Свердловской области монтажно-строительные работы провели 1 055 многоквартирных домах. Еще по 322 домам создана проектно-сметная документация. Всего в планах на прошлый год по программе капитального ремонта работы велись по 1 377 объектам. Об этом рассказал гендиректор Фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов.

- 1 055 домов – это где были организованы монтажно-строительные работы, в том числе – это замена лифтового оборудования. В том году поменяли 874 лифта на территории Свердловской области, - говорит Станислав Суханов.

Одной из главных проблем прошлого года – удорожание строительных материалов.

- 2021 год был непростым. На проблемы, связанные с коронавирусом наложилась проблема удорожания стоимости стройматериалов. Контракты на 2021 год мы отторговывали в октябре – ноябре 2020 года, у нас были заложены одни расценки на материалы, которые идут при капитальном ремонте, а наши подрядные организации работали уже в 2021 году, а с декабря 2020 года начали неконтролируемо расти цены. Это металл, это крыши, системы отопления, теплоизоляционные материалы. Это дерево, - рассказывает Станислав Суханов.

По его словам, подрядные организации часть работ делали себе в убыток. Представители организаций Свердловской области написали письма в федеральный Минстрой. Их подписал губернатор Евгений Куйвашев, попросив внести изменения в Постановление правительства № 615.

- По этому постановлению мы выбираем подрядные организации с целью возможности увеличения стоимости контрактов из-за удорожания стоимости материалов. Такого механизма, к сожалению, тогда не существовало, - говорит директор свердловского Фонда капремонта. - Эта просьба в правительстве была услышана. Такое Постановление № 1667 появилось, но в действие оно вступило только с 1 октября 2021 года. Многие виды работ были закрыты подрядными организациями к тому моменту. Но некоторые подрядные организации до конца года успели воспользоваться этим постановлением.

Действие этого постановления продлили до конца этого года. Имея нормативно-правовую базу, фонд с подрядчиками разработали алгоритм действий в этих условиях.