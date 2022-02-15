В 2022 года свердловский Фонд капремонта заменит всего 128 лифтов

В 2023 году в Свердловской области по программе Фонда капремонта заменят около ста лифтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в домах на котлах в Свердловской области по программе капитального ремонта многоквартирников заменят 128 лифтов в 8 многоквартирных домах. Такие данные привел Гендиректор Регионального Фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

- У нас цифры в этом году гораздо меньше, потому что наша задача была – до 2025 года заменить лифты, имеющие срок эксплуатации 25 лет и более. Поэтому вот эти большие цифры у нас уже в стороне. В этом году у нас 128 лифтов заменим в 8 многоквартирных домах. В будущем году заменим порядка 100 лифтов, - говорит Станислав Суханов.

По его словам, перед фондом поставлена задача – заменить старое лифтовое оборудование, которое работает больше четверти века, до 2025 года. И эта задача будет выполнена.

- За период действия региональной программы, начиная с 2016 года, мы за счет средств жителей в домах, которые находятся на котлах, которыми управляет Фонд капремонта, поменяли 2812 лифтов, говорит гендиректор Фонда капремонта.