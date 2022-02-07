Центр международной торговли в Екатеринбурге выставили на торги в третий раз

В торгах участвуют помещения общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Часть Екатеринбургского центра международной торговли (ЕЦМТ) на улице Куйбышева, 44д пытаются продать на торгах уже в третий раз. Здание хотят отдать с молотка за 1,01 миллиард рублей. Информация о лоте размещена на «Федресурсе».

Заявки на участие в аукционе начнут принимать с 15 февраля. В торгах участвуют помещения общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров.

На первых торгах стоимость центра была 1,12 миллиарда рублей. В сентябре здание повторно выставили на продажу, но уже со скидкой в 100 миллионов рублей. В январе 2022 года Центр международной торговли в Екатеринбурге признали банкротом из-за долга в 311 миллионов рублей. Суд открыл конкурсное производство на полгода. Отчет конкурсного управляющего рассмотрят 3 июня 2022 года.