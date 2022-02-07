Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 7:46

Центр международной торговли в Екатеринбурге выставили на торги в третий раз

Часть здания продают за 1,01 миллиарда рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В торгах участвуют помещения общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

В торгах участвуют помещения общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Часть Екатеринбургского центра международной торговли (ЕЦМТ) на улице Куйбышева, 44д пытаются продать на торгах уже в третий раз. Здание хотят отдать с молотка за 1,01 миллиард рублей. Информация о лоте размещена на «Федресурсе».

Заявки на участие в аукционе начнут принимать с 15 февраля. В торгах участвуют помещения общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров.

На первых торгах стоимость центра была 1,12 миллиарда рублей. В сентябре здание повторно выставили на продажу, но уже со скидкой в 100 миллионов рублей. В январе 2022 года Центр международной торговли в Екатеринбурге признали банкротом из-за долга в 311 миллионов рублей. Суд открыл конкурсное производство на полгода. Отчет конкурсного управляющего рассмотрят 3 июня 2022 года.