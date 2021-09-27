Центр международной торговли в Екатеринбурге повторно выставили на торги

На продажу выставили 17,5 тысяч квадратных метров центра. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Часть Екатеринбургского центра международной торговли (ЕЦМТ) на улице Куйбышева, 44д уже во второй раз выставили на торги. В этот раз со скидкой в 100 миллионов рублей, следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

- Начальная цена продажи – 1 012 500 000 (один миллиард двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, - говорится в описании лота.

Итоги аукциона будут подводить 3 ноября. В торгах участвуют 17,5 тысяч квадратных метров.

На первых торгах стоимость центра была 1,125 миллиарда рублей. При этом часть здания находится в залоге у ООО «МедСервисУрал». Часть центра выставили на торги в рамках банкротства ООО «Гранит XXI век», которое является учредителем ЕЦМТ. Также компания числится собственником недвижимости центра. Долг организации превышает 1,4 миллиарда рублей.

Бенефициаром ООО «Гранит ХХI век» является депутат заксобрания Свердловской области Александр Серебренников.

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