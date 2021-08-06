Часть Центра международной торговли в Екатеринбурге выставили на торг

На аукцион выставлены 17 из 24 этажей. Фото: сервис «Яндекс. Карты»
Часть Екатеринбургского центра международной торговли (ЕЦМТ) на улице Куйбышева, 44д выставили на торги. Это следует из информации, размещенной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Начальная цена объекта составляет 1,125 миллиарда рублей. При этом имущество находится в залоге у ООО «МедСервисУрал». А часть центра выставили на торги в рамках банкротства ООО «Гранит XXI век», которое является учредителем ЕЦМТ и собственником его недвижимости. Долг организации превышал 1,4 миллиарда рублей.
На аукцион выставлены 17 из 24 этажей. Общая площадь помещений в лоте составляет более 17,5 тысяч квадратных метров.
Бенефициаром ООО «Гранит ХХI век» является депутат заксобрания Свердловской области Александр Серебренников.
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