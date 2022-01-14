Центр международной торговли Екатеринбурга признали банкротом

Центр международной торговли сам подал заявление о признании его банкротом. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Арбитражный суд Свердловской области признал Центр международной торговли Екатеринбурга банкротом. Об этом говорится в электронной картотеке дел.

Также суд открыл конкурсное производство на полгода. Отчет конкурсного управляющего рассмотрят 3 июня 2022 года. Центр признали банкротом из-за долга в 311,2 миллиона рублей.

При этом Центр международной торговли сам подал заявление о признании его банкротом. Однако в феврале 2021 года суд прекратил дело, потому что решил, что должник хочет достичь каких-то целей, не связанных с банкротством. Позже заявления о банкротстве подали в суд МИФНС № 31 по Свердловской области и ООО «Инстройснаб».

В сентябре 2021 года часть Екатеринбургского центра международной торговли на улице Куйбышева, 44д во второй раз выставляли на торги. При этом его стоимость снизили на 100 миллионов рублей. Здание пытались продать за 1,125 миллиарда рублей. Однако на аукцион никто не заявился.

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