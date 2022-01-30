В Екатеринбурге на Ботанике прошел пикет против QR-кодов

В нем приняли участие больше 30 уральцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Ботанике в Южном парке днем 30 января прошел пикет против QR-кодов. По словам очевидцев, в нем приняли участие больше 30 человек. Они требовали отменить необходимость предъявления QR-кодов для прохода в общественные места.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, по которому с 20 января в торговых центрах не будут требовать QR-коды и не будут переводить на дистант сотрудников медицинских организаций, социальных служб, образовательные учреждения, пожарную службу.

Также руководство Свердловской области продлило действие указа, разрешающего барам, кафе и ресторанам работать по ночам, еще на одну неделю, до 3 февраля 2022 года.

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 30 января 2022 года коронавирус подтвердился у 2 712 человек, из которых почти половина (1120) новых зараженных граждан приходится на столицу Среднего Урала.