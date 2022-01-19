Евгений Куйвашев отменил QR-коды в торговых центрах Свердловской области

Евгений Куйвашев пояснил, где нужны QR-коды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, по которому с 20 января в торговых центрах не будут требовать QR-коды.

Согласно документу, с 20 января 2022 году система QR-кодов возвращается, однако список учреждений, где будут требовать коды, будет ограничен. Так, например, сокращен перечень государственных учреждений, где понадобятся коды.

Коды с 20 января нужны в государственные органы, органы местного самоуправления, региональные и муниципальные учреждения, которые занимаются хозяйственным обеспечением власти. QR-коды понадобятся в санаториях, базах отдыха и домах отдыха.

По этому же указу Евгения Куйвашева, 30% государственных и муниципальных служащих переведут на дистанционный режим работы. Для других работников эта мера носит рекомендательный характер.

Не будут переводить на дистант сотрудников медицинских организаций, социальных служб, образовательные учреждения, пожарную службу.

Также запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания. Концерты теперь можно проводить только в концертных залах. Общепит будет работать по ночам только до 27 января.

- Региональные решения укладываются в общую логику федеральных решений. Здесь каких-то открытий нет. Но, если обсуждать необходимость введения или отмены QR-кодов, то я думаю, что здесь абсолютно правильные решения у губернатора, потому что в условиях массового распространения «омикрона», при котором это распространение не сдерживается вакцинацией и тем, что ранее человек уже перенес коронавирус, систему QR-кодов будет не нужна, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. - При этом, необходимы действия, которые в реальности направлены на разъединение цепочек передач вируса между людьми вне зависимости от статуса вакцинации.

В решениях губернатора первые такие шаги уже обозначены, в том числе, и шаги с рекомендацией по дистанционной работе. Для торговых центров текущей ситуации более важно строгое соблюдение индивидуальных мер защиты.