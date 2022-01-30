Свердловская область продолжает бить рекорды по распространению COVID-19

Также за сутки от коронавируса скончалось 10 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 30 января 2022 года коронавирус подтвердился у 2 712 человек, из которых почти половина (1120) новых зараженных граждан приходится на столицу Среднего Урала.

Также COVID-19 зафиксирован у жителей Верхней Тагила, Дегтярска, Камышлова, Березовского, Сосьвы, Первоуральска, Ирбита, Карпинска, Верхнего Дуброво, Невьянска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 223 686 человек, из которых 191 650 полностью справились с болезнью. За сутки медики сняли диагноз у 651 человека.

Сейчас состояние 352 человек оценивается врачами как тяжелое, 184 пациента размещены в палатах реанимации, 123 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса скончалось 10 человек, общее число жертв коронавируса на Среднем Урале составляет 9 981 человек.

Напомним, что на Среднем Урале сохраняется масочный, режим, социальная дистанция. В Екатеринбурге зарегистрировали восемь тысяч заявлений на вакцинацию подростков от коронавируса.

Также все студенты столицы Урала до 1 марта должны привиться от коронавируса. Студентов без справок и QR-кодов с начала весны перестанут пускать на очные лекции.