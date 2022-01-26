Жители Екатеринбурга подали 8 тысяч заявлений на вакцинацию подростков

26 января прививали учеников школы № 88 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге зарегистрировали восемь тысяч заявлений на вакцинацию подростков от коронавируса. Об этом сообщает свердловский оперштаб по борьбе с инфекцией.

- В первую очередь вакцинация проводится в школьных медкабинетах, - говорится в сообщении.

Сегодня, 26 января, прививки от коронавируса ставили ученикам лицея № 88. Вакцинировали 17 детей. В целом в школе поставить прививку хотят больше 75 человек.

- Я решил обезопасить свою жизнь, а также обезопасить своих родственников, потому что вирус очень легко заражает вокруг людей. Я смотрел на статистику, - объяснил свое желание ученик лицея № 88 Дмитрий Гибелинда.

На прошлой неделе в Свердловскую область поступили первые 2,4 тысячи доз вакцины «Спутник-М». Она подходит детям в возрасте от 12 до 17 лет. Заявки на вакцинацию подростков собирают министерство образования и министерство здравоохранения региона.

Для вакцинации ребенка нужно письменное заявление одного из родителей или иного законного представителя. Его можно составить в произвольной форме. Также должно быть информированное добровольное согласие на вакцинацию и заключение врача о показаниях или противопоказаниях.

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