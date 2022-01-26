В Академическом будут сокращены сроки строительства трамвайной линии

Работы по строительству начались в ноябре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом планируется сократить сроки строительства трамвайной ветки. Об этом сообщил новый глава района Николай Смирнягин.

- Мы с коллегами пообщались и обсудили, как максимально сократить сроки строительства трамвайной линии за счет организации работы, - рассказал Николай Смирнягин. - Мы понимаем, что сокращение сроков накладывает определённые неудобства, но когда эти неудобства продолжается длительное время тоже не очень хорошо. Поэтому нужно найти баланс.

Глава Академического района Николай Смирнягин заявил, что планируется сократить сроки по строительству ветки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напоминаем, что для строительства трамвайной ветки в Академическом на три месяца закроют движение по Серафимы Дерябиной. Планировалось, что дорога будет перекрыта с 12 февраля по 15 мая. Но, по словам нового главы района, подрядчиком сейчас принимается решение, как этот срок сократить.

К какому именно периоду планируется завершить строительство, не известно.

Из-за строительства будет перекрыто движение по Серафимы Дерябиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы проводит предприятие «Трест Уралтрансспецстрой». Строительство трамвайной ветки началось в ноябре 2021 года. Жители Академического ждали ее с 2008 года.

Проект строительства, созданный по плану, утверждённому в мэрии, состоит из четырех этапов. Общая протяженность трамвайной линии составит 8 километров 800 метров.

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