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Общество24 января 2022 8:15

В Екатеринбурге на три месяца закроют движение по Серафимы Дерябиной

Проехать нельзя будет по четной стороне улицы от Волгоградской до Зоологической
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Участок улицы перекроют 12 февраля

Участок улицы перекроют 12 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Зоологической. Ограничение вводят из-за проведения реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в район Академический.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе мэрии.

Работы будет проводить предприятие «Трест Уралтрансспецстрой». Участок улицы для движения закроют с 12 февраля. На время перекрытия движение транспорта в обоих направлениях будет направлено по нечетной стороне Серафимы Дерябиной. Открыть движение планируют к 15 мая 2022 года.