Новый трехсекционный трамвай запустят в Екатеринбурге на маршруте № 18

Трехсекционный трамвай достигает 27,8 метра, в него могут поместиться 320 пассажиров. Фото: АО «Уралтрансмаш»

По улицам Екатеринбурга скоро запустят трехсекционный трамвай. Он будет ездить по маршруту № 18(Шарташ – улица Волгоградская). Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в АО «Уралтрансмаш», которое сконструировало транспорт.

- Сейчас проверяем правильность конструкторских и технологических решений, - рассказал генеральный директор завода Дмитрий Семизоров.

Трехсекционный трамвай уже прошел обкатку на новой линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Ранее в Западное депо Екатеринбурга отправили трехсекционный низкопольный трамвай. Вагон модели 71-418 доработали и направили на дополнительные испытания. В 2019 году вагон прошел все приемо-сдаточные испытания. В 2020 году его уже тестировали на трамвайных путях в Екатеринбурге. Затем трамвай вернули в цех, чтобы по предложению пассажиров изменить кронштейны сидений. Трехсекционный трамвай достигает 27,8 метра, в него могут поместиться 320 пассажиров.

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