На улицах Екатеринбурга скоро появится трехсекционный низкопольный трамвай

Вагон возвращали в цех, чтобы по предложению пассажиров изменить кронштейны сидений

В Западное депо Екатеринбурга отправили трехсекционный низкопольный трамвай, который в 2019 году показывали на «Иннопроме». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в АО «Уралтрансмаш», которое сконструировало транспорт.

- По рекомендации эксплуатирующей организации вагон модели 71-418 был доработан. В данный момент он направлен в Западное депо ЕМУП «Гортранс» для дополнительных испытаний, - заявил начальник отдела разработки и конструкторского сопровождение трамвайных вагонов Константин Фионов.

До этого трехсекционный низкопольный трамвай в 2019 году прошел все приемо-сдаточные испытания, в 2020 году он ездил в рамках тестирования по Екатеринбургу. Затем вагон вернули в цех, чтобы по предложению пассажиров изменить кронштейны сидений.

Этот трамвай в длину достигает 27,8 метра. Он рассчитан на 320 человек. Низкопольный вагон облегчает передвижение малоподвижных категорий граждан, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками. Кроме того, он оснащен выдвижным пандусом в районе средних дверей. Также в передней части салона есть специальное место для инвалида-колясочника, в котором. Помимо этого, в вагоне есть медиасистема, на которой отображается схема движения для слабослышащих пассажиров.

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