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Общество17 января 2022 15:42

Быстрыкин не удовлетворил отчет уральского следственного комитета о сносе аэровокзала «Уктус»

Председатель СК РФ потребовал повторный доклад
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Председатель СК РФ потребовал повторный доклад.

Председатель СК РФ потребовал повторный доклад.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин не удовлетворил доклад руководителя свердловского СУ СК Богинского по сносу аэровокзала «Уктус». Как сообщает региональный Следственный комитет, председатель запросил повторный отчет о проведенных проверочных мероприятиях.

Главное здание аэродрома снесли утром 26 ноября 2021 года, во время сноса один из экскаваторов перевернулся. Общественники не раз пытались отстоять здание. В том числе они подавали жалобу на конкурс по поиску подрядчика и требовали признать аэровокзал памятником архитектуры. Но этого так и не произошло, решение за 337 тысяч рублей все-таки было принято. По словам мэра, этим вопросом занимается Федерация, мэрия же только подписывает уведомления.