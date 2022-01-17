Председатель СК РФ потребовал повторный доклад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин не удовлетворил доклад руководителя свердловского СУ СК Богинского по сносу аэровокзала «Уктус». Как сообщает региональный Следственный комитет, председатель запросил повторный отчет о проведенных проверочных мероприятиях.

Главное здание аэродрома снесли утром 26 ноября 2021 года, во время сноса один из экскаваторов перевернулся. Общественники не раз пытались отстоять здание. В том числе они подавали жалобу на конкурс по поиску подрядчика и требовали признать аэровокзал памятником архитектуры. Но этого так и не произошло, решение за 337 тысяч рублей все-таки было принято. По словам мэра, этим вопросом занимается Федерация, мэрия же только подписывает уведомления.