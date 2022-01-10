Редкая чипса из пачки «Lay`s» для коллекции. Фото: продавец Avito

В Екатеринбурге продают коллекционную «чипсу» за 10 тысяч рублей. Свердловчанин выставил объявление на Avito.

-Редкая чипса из пачки «Lay`s» для коллекции. Из нескольких можно собрать ожерелье, - написано в описании товара.

Забрать «чипсину» можно в центре, около площади 1905 года в Екатеринбурге.

Напомним, что в центре Екатеринбурга продают ресторан грузинской кухни «Чача-Рача». Владельцы заведения общепита, которое находится по адресу Малышева, 27 рядом с улицей Вайнера и Хохрякова, заверили, что у него есть готовая актуальная концепция и оценили его как готовый бизнес.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге реконструируют гостиницу «Большой Урал». Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Планируется, что на ремонт будет потрачено 27,3 миллиона рублей.