В центре Екатеринбурга за четыре миллиона продают грузинский ресторан

Фото: заведение полностью укомплектовано - зал на 60 человек + летняя веранда на 20 персон

В центре Екатеринбурга продают ресторан грузинской кухни «Чача-Рача». Владельцы заведения общепита, которое находится по адресу Малышева, 27 рядом с улицей Вайнера и Хохрякова, заверили, что у него есть готовая актуальная концепция и оценили его как готовый бизнес.

- Общая площадь помещения составляет 190 квадратных метров. Заведение полностью укомплектовано - зал на 60 человек + летняя веранда на 20 персон. На кухне хорошие производственные возможности, полностью обновленное оборудование. Детская комната, - говорится в объявлении на Avito.

Также в ресторане добавили, что у них есть алкогольная лицензия, а само помещение находится в долгосрочной аренде. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге реконструируют гостиницу «Большой Урал». Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Планируется, что на ремонт будет потрачено 27,3 миллиона рублей.