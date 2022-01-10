Гостиница является объектом культурного наследия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге реконструируют гостиницу «Большой Урал». Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Планируется, что на ремонт будет потрачено 27,3 миллиона рублей. Согласно документам, конкурс на выполнение проектных работ объявили в декабре 2021 года, но позже отменили, так как решили скорректировать техническое задание.

Сейчас идет разработка проекта обновленного здания. Эскизы должны подготовить к осени. После этого их до конца года нужно будет согласовать с госохраной памятников Свердловской области.

Отметим, что гостиница является объектом культурного наследия. Она была возведена на участке, где ранее находилась усадьбы екатеринбургского инженера-технолога Петра Калугина и его брата чиновника Александра. Гостиница является примером общественного здания начала 1930-х годов, возведенного в формах конструктивизма.