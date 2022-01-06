В Екатеринбурге у женщины во время посещения кафе украли с карты порядка 20 тысяч

В Екатеринбурге 43-летняя местная жительница потеряла порядка 20 тысяч рублей после обычного визита в кафе. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что с ее счета пропали деньги, которые она не тратила, хотя ни карту, ни телефона она не теряла.

- Полицейские установили, что один из посетителей заведения заметил, как женщина при оплате в кафе вводила пароль для входа в мобильное банковское приложение и, вероятно, воспользовался чужим паролем, с помощью которого совершил хищение денежных средств, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленником оказался 32-летний местный житель, который нигде не работает. Он во всем признался и рассказал, что через мобильное приложение перевел принадлежащие женщине денежные средства на счет своего знакомого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».