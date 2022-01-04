За четыре дня на дорогах Свердловской области погибли шесть человек

Одно из самых жутких ДТП в новом году произошло 3 января на трассе "Екатеринбург - Курган". Фото: ГИБДД Свердловской области

С 31 декабря по 3 января на дорогах Свердловской области погибли шесть человек, травмы получили 27 человек, включая 7 детей.

Смертельные ДТП произошли на трассах «Екатеринбург – Курган» (31 декабря и 3 января), «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», «Екатеринбург – Пермь» и в Нижнесергинском районе.

Причинами страшных аварий стали выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона, а также появление пешеходов на проезжей части, несоблюдение правильной очередности проезда. Об этом информирует ГИБДД по Свердловской области.

Также за руль периодически садятся нетрезвые водители. Каждый день в регионе проводятся профилактические мероприятия. За четыре дня инспекторы ГИБДД задержали 220 пьяных водителей и 150 автолюбителей без прав. Такие рейды будут проводить все праздники.

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