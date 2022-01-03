Массовое ДТП под Екатеринбургом: пострадали три человека

Столкновение спровоцировал водитель автомобиля Mazda. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На Серовском тракте 3 января столкнулось сразу несколько автомобилей. ДТП произошло днем на 278 километре трассы «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов».

Столкновение спровоцировал водитель автомобиля Mazda. Он превысил скорость, не смог вовремя затормозить на заснеженной трассе и въехал в машину марки Datsun. Следом за автомобилями двигался Hyundai Getz. Ее водитель остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП людям. Мужчина вместе со своим пассажиром направились к автомобилю Datsun.

Из-за столкнувшихся автомобилей на месте аварии образовалась пробка. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

И в это же время в Datsun въехал Hyundai Solaris. От удара Datsun покатился и наехал на пассажира Hyundai Getz. Тем временем Solaris отбросило на водителя Getz и Datsun. После чего иномарка съехала в кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Getz получил ранения, доставлен больницу города Невьянск. Пассажир Hyundai Getz и водитель автомобиля Datsun серьёзных травм не получили, осмотрены врачами скорой медицинской помощи, - отметили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Из-за столкнувшихся автомобилей на месте аварии образовалась пробка. На данном участке дороги уже работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге в массовой аварии пострадал пятилетний мальчик. С травмой головы и живота ребенка доставили в больницу. (Подробнее)