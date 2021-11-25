В Екатеринбурге в массовой аварии пострадал пятилетний мальчик

Четыре автомобиля столкнулись на улице 40-летия Комсомола Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге утром, 25 ноября, возле дома №12 по улице 40-летия Комсомола произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В аварии серьезно пострадал пятилетний мальчик. С травмой головы и живота ребенка доставили в больницу.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД, авария произошла около 08:30. Сначала водитель «Форд Мондео» влетел во встречный «Киа Рио», когда ехал со стороны Сыромолотова в сторону Новгородцевой, а затем их отбросило на другие автомобили.

- После столкновения «Киа Рио» отбросило на припаркованный автомобиль «BMW X3». «Форд Мондео» после аварии развернуло на дороге и он столкнулся с автомобилем «Лада XRAY», который двигался в попутном направлении, - рассказали в госавтоинпекции.

Пострадавший малыш находился в детском кресле на заднем сиденье автомобиля «Киа Рио». Известно, что за рулем «Форд Мондео» находился 20-летний парень, имеющий стаж управления 2 года. При этом он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.