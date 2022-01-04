В ДТП на Пермском тракте погиб водитель и пострадали два ребенка

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельной аварии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Около 20 часов 3 января на трассе Екатеринбург – Пермь произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей «ВАЗ». На 298 километре автодороги столкнулись «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2112».

Водитель первого автомобиля погиб на месте аварии, а мать и двое детей получили травмы различной степени тяжести. Так, 5-летний мальчик, сидел на задней сидении в детском удерживающем устройстве, 15-летняя школьница была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель и пассажир второго автомобиля также попали в больницу с различными травмами.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» 2001 года рождения, имеет стаж вождения автомобилем менее года, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 29 раз. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» 1980 года рождения, имеет стаж вождения транспортным средством 16 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 28 раз. У обоих водителей имеются неоплаченные штрафы, - рассказывают в пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской области.

Сейчас сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии. Известно, что семья, находившаяся в автомобиле «ВАЗ-2110», ехала из Красноуфимска в Екатеринбург, где она проживает.