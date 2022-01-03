Женщина погибла, двое детей пострадали в аварии на трассе под Каменск-Уральским

водитель автомобиля Mitsubishi обгоняя машины, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области.

На дорогах Свердловской области из-за сложных погодных условий 3 января произошло большое количество ДТП. Одна из аварий унесла жизнь 66-летней женщины. ДТП произошло около 15:00 дня 3 января 2022 на 72-ом километре трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Об этой аварии сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением. Кроссовер занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus. Водителя иномарки госпитализировали, его 66-летняя пассажирка скончалась на месте.

- Все пострадавшие – жители Екатеринбурга, - уточняют в Управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

В отечественном автомобиле ехала семья из четырех человек, в том числе двое детей. Они направлялись домой из Шадринска. После ДТП всех четверых доставили на скорой в городскую больницу Каменска-Уральского.

- 15-летний мальчик сидел на заднем сиденье слева, он госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Его 11-летняя сестра, сидевшая рядом с ним справа, с различными переломами доставлена в травматологическое отделение, - уточняют в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

У водителя кроссовера стаж вождения составляет 23 года. Сотрудникам ГИБДД мужчина не смог пояснить, что произошло. Все участники аварии были пристегнуты ремнём безопасности.

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