Другой Оркестр с программой «ABBA – HappyNewYear» выступит в Центре культуры «Урал»

Фото предоставлено Центром культуры «Урал»

Кто-то в новый год ходит в баню, а кто-то традиционно посещает концерт «Другого оркестра» с хитами легендарной шведской четверки.

Такие новогодние встречи от Александра Жемчужникова, стали добрым началом январских праздников для всех меломанов уральской столицы.

Вы вновь будете наслаждаться хитами, которые не имеют возрастных ограничений и абсолютно интернациональны. Сам (!) Джон Леннон называл «SOS» одной из своих любимых песен, а всеми любимая исландская чудо-певица Bjork, обозначила «DancingQueen» величайшей песней в истории поп-музыки и чистым экстазом.

«Dancing Queen», «One Of Us», «The Winner Takes It All», «Money Money, Money», «Head Over Heels», «Gimme! Gimme! Gimme!» - все, что вы так любите слушать от знаменитой шведской четверки. Единственный концерт, «ABBA – HappyNewYear», только 3-го января 2022 года в 19:00 в Центре культуры «Урал».

Возрастное ограничение: 18 +

Продолжительность: 100 мин с антрактом.

Стоимость билетов: 800, 1000, 1500, 1800