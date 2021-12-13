В Екатеринбурге осудили экс-полицейского, бравшего взятки за развал уголовного дела

По решению суда бывший патрульный проведет в колонии строгого режима семь лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 32-летнего бывшего инспектора ППС, который вместе со своими подельниками получил взятку от мужчины, которого хотели привлечь к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Инцидент произошел осенью 2020 года. Уралец принес полицейским 300 тысяч рублей, деньги фигуранты поделили между собой.

- Он признан виновным в совершении преступления по статье «Получение взятки в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Двое из привлекавшихся к ответственности полицейских заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По решению суда бывший патрульный проведет в колонии строгого режима семь лет и три года не сможет занимать определенные должности. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, всех горе-полицейских уволили из системы МВД. Их руководство привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.