В Екатеринбурге полицейского, боровшегося с коррупцией, отправили в колонию за взятку

Только в сентябре 2020 года его задержали в Москве, свою вину он не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили экс-полицейского Владимира Нечаева, которого признали виновным в получении взятки через посредника в особо крупном размере. Во время следствия выяснилось, что Нечаев в 2017 году был начальником отделения по выявлению преступлений в сфере строительства.

Тогда же он проводил проверку юридического лица, в рамках которой были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организации. За прекращение проверки руководитель организации заплатил 2.5 миллиона рублей, полтора из которых ушли Нечаеву. Аналогичную схему он с посредниками собирался провернуть с другим предприятием.

- При встрече директор предприятия передал в качестве первой части взятки денежные средства в размере миллиона рублей, после чего посредник был сразу же был задержан Необходимо отметить, что Нечаев в течение нескольких лет скрывался от следствия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Только в сентябре 2020 года его задержали в Москве, свою вину он не признал. По решению суда Нечаев получил 10 лет колонии строгого режима, лишен звания «майор полиции», также он не сможет работать в госслужбе пять лет и должен заплатить штраф в размере троекратной суммы взятки.