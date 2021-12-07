В Екатеринбурге электропоезд сбил сотрудницу вокзала

Женщину сбил электропоезд, следующий по маршруту Екатеринбург- Дружинино Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 7 декабря, электропоезд сбил сотрудницу вокзала. Инцидент произошел на девятом пути станции Екатеринбург-Пассажирский. Женщину госпитализировали в больницу.

- В 08:27 машинист электропоезда, следующего по маршруту Екатеринбург- Дружинино допустил наезд на работника вокзала, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. Они проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также проверку проводят следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.