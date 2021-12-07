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Происшествия7 декабря 2021 5:21

В Екатеринбурге электропоезд сбил сотрудницу вокзала

Женщину госпитализировали в больницу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Женщину сбил электропоезд, следующий по маршруту Екатеринбург- Дружинино

Женщину сбил электропоезд, следующий по маршруту Екатеринбург- Дружинино

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 7 декабря, электропоезд сбил сотрудницу вокзала. Инцидент произошел на девятом пути станции Екатеринбург-Пассажирский. Женщину госпитализировали в больницу.

- В 08:27 машинист электропоезда, следующего по маршруту Екатеринбург- Дружинино допустил наезд на работника вокзала, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. Они проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также проверку проводят следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.