В Екатеринбурге в ДТП пострадал 11-летний пассажир такси

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге вечером, 6 декабря, произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний пассажир такси. Водитель Hyundai Solaris, в которой мальчик ехал с папой домой, не уступил дорогу встречной Audi Q5.

- В 19:15 водитель Hyundai Solaris, двигался по ул. Волгоградская со стороны ул. Амундсена в сторону ул. Московская. На регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Audi Q5, движущимся со встречного направления, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Ребенок ехал на заднем пассажирском сиденье справа и был пристегнут штатным ремнем безопасности. Скорая доставила мальчика в ДГКБ № 9, где ему поставили диагноз - ушиб лицевой части головы.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

По данным ГИБДД, 29-летний водитель такси был трезв. За рулем он ездит два года. За это время он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В этот раз его привлекли к ответственности за несоблюдение правил приоритета при пересечении перекрестка.

Госавтоинспекция обращается к водителям с требованием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и напоминает, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.