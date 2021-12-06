У мэрии Екатеринбурга к Новому году украсили ели и поставили золотую карету

Карета с лошадьми символизирует амбициозный, творческий, устремленный в будущее Екатеринбург. Фото: сайт мэрии

В Екатеринбурге у здания мэрии нарядили золотыми шарами и красными бантами ели к Новому году. Также там поставили золотую карету, сообщает администрация города.

Всего у здания мэрии украсили 10 елей. Помимо новогодних украшений на них появилась праздничная иллюминация. А рядом с деревьями появилась фотозона в виде золотой кареты с подарками, запряженной лошадьми.

- Карета с лошадьми символизирует Екатеринбург как город амбициозный, творческий, устремленный в будущее. Думаю, что здесь будет сделано множество фотографий, - заявил мэр Алексей Орлов.

Он отметил, что ели у ратуши украсили впервые. В этом помог Фонду святой Екатерины и бизнесмен Андрей Симановский. Также Орлов подчеркнул, что город ждет на новогодние каникулы большое количество гостей. По его словам, несмотря на коронавирусные ограничения, люди имеют право на праздник.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в свою очередь отметил, что за счет фотозоны ледовый городок расширился. Пространство перед мэрией станет еще одной точкой притяжения горожан.

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