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Общество6 декабря 2021 13:25

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ увеличилась на четверть за последнюю неделю

Основную группу зараженных составляют дети до 17 лет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На Екатеринбург приходится почти половина всех зарегистрированных случаев

На Екатеринбург приходится почти половина всех зарегистрированных случаев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ, только за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 47.5 тысяч новых случаев заболевания, что превышает эпидемиологический порог по совокупному населению на 60,9%, кроме того, это больше показателя прошлой недели больше, чем на четверть.

- В структуре заболеваемости 64% составляют дети до 17 лет. Выделены вируса гриппа А (Н3N2) – 28%, парагриппа, РС-инфекции, а также риновирусы, аденовирусы, боковирусы. Неблагополучный по заболеваемости ОРВИ – ГО Богданович, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

На Екатеринбург приходится почти половина всех зарегистрированных случаев, при этом в уральской столице снижается количество новых случаев внебольничной пневмонии. Эпидемиологи напоминают, что защититься от сезонных заболеваний можно обыкновенной прививкой, а также снижением социальных контактов.