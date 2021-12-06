Семья Карелиных ехала в горы. Фото: Facebook Дмитрия Головина

Бывший депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Головин опубликовал трогательное фото с погибшей семьей. Его дочь Екатерина погибла в аварии в Вологодской области, а вместе с ней зять и трехлетняя внучка. О трагедии Дмитрий Головин посреди ночи. Как выяснилось, Екатерина пошла на обгон и в лобовую столкнулась в минивэном.

Фото: УМВД по Вологодской области

Семья погибла на месте. Напомним, что летом под Вольском погибла семья сотрудницы министерства госимущества Свердловской области Галины Пухачевой. Тогда ДТП унесло жизни женщины, ее мужа, двоих сыновей и пожилой женщины.