Екатерина и Станислав поженились в 2016 году. Фото: соцсети

В Вологодской области погибла семья бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Головина. Об этом он сообщил в своем Facebook.

- Горе. Сегодня у села Верховажье Вологодской области погибли мои дочь Катя Карелина , зять Стас Карелин и внучка Соня. Выезд на встречку, - написал Дмитрий Головин.

По данным ГИБДД, за рулем белой Kia была Екатерина, которая получила права в прошлом году. Авария произошла вечером 5 декабря на 641 километре автодороги Москва - Архангельск. Легковушка в лобовую столкнулась с минивэном Hyundai H1.

- Посреди ночи мне написали: «Если вы имеете отношение к Кате Карелиной, то перезвоните». Они ехали в горы, в деревню Малиновка Вологодской области. Выехали на встречную полосу и врезались в другой автомобиль, - пояснил «КП»-Екатеринбург Дмитрий Головин.

Станислав и Екатерина поженились в 2016 году, семья жила в Москве. Три года назад у пары родилась дочка. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела девушки в Екатеринбург.

Семья Карелиных погибла на месте. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Вологодской области

Напомним, что летом под Вольском погибла семья сотрудницы министерства госимущества Свердловской области Галины Пухачевой. Тогда ДТП унесло жизни женщины, ее мужа, двоих сыновей и пожилой женщины.