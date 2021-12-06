Дмитрий Головин узнал о смерти дочери и внучки посреди ночи. Фото: соцсети

Управление министерства внутренних дел по Вологодской области опубликовало снимки с аварии на трассе Москва - Архангельск. ДТП унесло жизни 25-летней Екатерины Карелиной, ее трехлетней дочки и 33-летнего мужа Станислава. По предварительной информации, Kia выехала на встречную полосу и протаранила минивэн Hyundai H1.

- Они ехали в горы, в деревню Малиновка Вологодской области. Выехали на встречную полосу и врезались в другой автомобиль, - пояснил «КП»-Екатеринбург бывший депутат гордумы Дмитрий Головин.

Фото: УМВД по Вологодской области

Фото: УМВД по Вологодской области

Фото: УМВД по Вологодской области

Напомним, что летом под Вольском погибла семья сотрудницы министерства госимущества Свердловской области Галины Пухачевой. Тогда ДТП унесло жизни женщины, ее мужа, двоих сыновей и пожилой женщины.