В Екатеринбурге женщине стало плохо после прививки от коронавируса

Жительнице Екатеринбурга стало плохо после прививки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 30 ноября, в пункте вакцинации от коронавируса, расположенном в ТЦ «Омега» на Уралмаше, женщине стало плохо после прививки. Об этом рассказала подписчица паблика «Инцидент Екатеринбург» в ВК.

В оперативном штабе Свердловской области на запрос «КП-Екатеринбург» ответили, что не стоит торопиться с выводами и связывать ухудшение самочувствия жительницы Екатеринбурга с вакцинацией. Выезд бригады скорой медицинской помощи здесь подтвердили.

- Бригада скорой медицинской помощи действительно выезжала на вызов в пункт вакцинации - из-за ухудшения самочувствия посетителя. Выводы о том, было ли это связано с вакцинацией, делать преждевременно. Отметим, что все случаи возникновения побочных реакций изучаются комиссионно, - рассказали в оперштабе «КП-Екатеринбург». - По результатам эпидрасследований нарушений технологии проведения прививок, условий хранения иммунобиологических лечебных препаратов не выявлялось ни разу за всю прививочную кампанию против новой коронавирусной инфекции. Безопасность вакцин подтверждена необходимыми исследованиями и имеющейся практикой иммунизации.

Отметим, что вакцинация проводится в медицинских учреждениях, а также торговых центрах, Цирке и аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.