В Екатеринбурге противники QR-кодов собрались у Заксобрания

Противники QR-кодов собрались у Заксобрания, чтобы высказать свое мнение депутатам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 30 ноября, около 40 противников QR-кодов собрались у здания Законодательного собрания Свердловской области. Активисты высказали несогласие с ограничительными мерами депутатам, которые к ним вышли, и подали коллективное обращение против QR-кодов. Трех человек из тех, кто выступает против ограничительных мер пригласили на заседание Заксобрания.

Отметим, что комитет Заксобрания Свердловской области сегодня будет рассматривать федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Напомним, 28 ноября, возле КРК «Уралец» прошел пикет против QR-кодов. На него собрались больше 200 человек. Среди них были не только люди, возмущенные коронавирусными мерами, но и те, которые выступают за них - волонтеры красной зоны и переболевшие.