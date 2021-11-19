QR-коды в Екатеринбурге с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Получить QR-код в Екатеринбурге и Свердловской области могут те, кто вакцинировались либо те, кто переболел ковидом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
C 25 октября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области начали работать COVID-free зоны, по которым пускать посетителей в места, свободные от ковида, разрешено только при предъявлении QR-кода.
Рассказываем, где спрашивают QR-коды в Екатеринбурге с 1 декабря 2021 года, как получить QR-код в Екатеринбурге и сколько он будет действовать.
В Указе Губернатора Свердловской области №100 «О введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции» прописан список мест, где сотрудники должны проверять наличие QR-кода у посетителей.
Как получить QR-код в Екатеринбурге:
Получить QR-код в Екатеринбурге и Свердловской области могут те, кто вакцинировались либо те, кто переболел ковидом. Привиться можно в больницах, поликлиниках или пунктах вакцинации в торговых центрах: «Гринвич», «Алатырь», «МЕГА», «Дирижабль» и других торговых центрах. График работы пунктов вакцинации обновляется каждую неделю. У вакцинированных людей код действует в течение 1 года, у переболевших код действует в течение полугода.
1 декабря 2021 года без QR-кода вас не пустят в:
- магазины и торговые центры;
- библиотеки; выставочные центры и музеи;
- фитнес-центры, объекты физкультуры и спорта;
- кафе, рестораны и вообще любые заведения общепита;
- театры и филармонии, концертные площадки;
- кинотеатры и кинозалы,
- дворцы и дома культуры,
- салоны красоты,
- санатории и базы отдыха,
- здания и сооружения госорганов Свердловской области,
- госучреждения и муниципальные учреждений Среднего Урала.
QR-коды нужны при посещении торговых центров, о чем прописано в Указе губернатора Свердловской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ВАЖНО! В Указе губернатора Свердловской области прописано, что QR-коды нужны при посещении торговых центров. Еще один момент, который важно учитывать, если вы отправитесь на шопинг несовершеннолетних без сопровождения родителей в торговые центры не пропустят.
С 1 декабря 2021 года QR-коды в Екатеринбурге и Свердловской области будут не нужны в пунктах вакцинации (даже расположенных в торговых центрах), продуктовых магазинах, аптеках, салонах оптики, а также в местах, где продают товары первой необходимости.