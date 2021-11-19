QR-коды в Екатеринбурге с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Получить QR-код в Екатеринбурге и Свердловской области могут те, кто вакцинировались либо те, кто переболел ковидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

C 25 октября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области начали работать COVID-free зоны, по которым пускать посетителей в места, свободные от ковида, разрешено только при предъявлении QR-кода.

Рассказываем, где спрашивают QR-коды в Екатеринбурге с 1 декабря 2021 года, как получить QR-код в Екатеринбурге и сколько он будет действовать.

В Указе Губернатора Свердловской области №100 «О введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции» прописан список мест, где сотрудники должны проверять наличие QR-кода у посетителей.

Как получить QR-код в Екатеринбурге:

Получить QR-код в Екатеринбурге и Свердловской области могут те, кто вакцинировались либо те, кто переболел ковидом. Привиться можно в больницах, поликлиниках или пунктах вакцинации в торговых центрах: «Гринвич», «Алатырь», «МЕГА», «Дирижабль» и других торговых центрах. График работы пунктов вакцинации обновляется каждую неделю. У вакцинированных людей код действует в течение 1 года, у переболевших код действует в течение полугода.

1 декабря 2021 года без QR-кода вас не пустят в:

- магазины и торговые центры;

- библиотеки; выставочные центры и музеи;

- фитнес-центры, объекты физкультуры и спорта;

- кафе, рестораны и вообще любые заведения общепита;

- театры и филармонии, концертные площадки;

- кинотеатры и кинозалы,

- дворцы и дома культуры,

- салоны красоты,

- санатории и базы отдыха,

- здания и сооружения госорганов Свердловской области,

- госучреждения и муниципальные учреждений Среднего Урала.

QR-коды нужны при посещении торговых центров, о чем прописано в Указе губернатора Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО! В Указе губернатора Свердловской области прописано, что QR-коды нужны при посещении торговых центров. Еще один момент, который важно учитывать, если вы отправитесь на шопинг несовершеннолетних без сопровождения родителей в торговые центры не пропустят.

С 1 декабря 2021 года QR-коды в Екатеринбурге и Свердловской области будут не нужны в пунктах вакцинации (даже расположенных в торговых центрах), продуктовых магазинах, аптеках, салонах оптики, а также в местах, где продают товары первой необходимости.