В Общественной палате Свердловской области предложили ввести бумажные QR-коды для пожилых людей

Согласно предложению, к распространению QR-кодов среди людей старшего возраста можно было бы привлечь добровольческие движения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Общественной палате Свердловской области сегодня, 29 ноября, обсуждали изменения, которые планируется внести в федеральное законодательство в части введения системы QR-кодов. На встрече участники предложили подумать о введении QR-кодов на бумажных носителях для старшего поколения.

- Мои коллеги говорят о том, что при введении QR-кодов очень важно отсмотреть ситуацию в отношении особых категорий населения. Это заденет старшее поколение, - отметила Елена Зверева, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области. - Если вводятся QR-коды в России, то желательно введение аналогового либо бумажного свидетельства для старшего поколения, кому электронный вариант недоступен. Надо проговорить как это сделать, возможно надо подключить добровольческие движения.