В Свердловской области один кружок в среднем обходится родителям в 3 655 рублей в месяц

Свердловская область заняла 44 место в списке регионов с самым доступным детским дополнительным образованием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области один детский кружок в среднем обходится родителям в 3 655 рублей в месяц. Об этом сообщает международная школа программирования «Алгоритмика». При этом наша область заняла 44 место в списке регионов с самым доступным детским дополнительным образованием.

- Согласно исследованию, Свердловская область расположилась на 44 месте рейтинга с индексом 3,62, - сообщается в исследовании. - Индекс показывает количество кружков, которые может посещать один ребенок в месяц за один и тот же процент от зарплаты родителей.

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Возглавила рейтинг доступности допобразования Тюменская область с индексом 7,9. При этом специалисты отметили, что дороже всего дополнительные занятия детей обходятся родителям в Москве. В среднем кружки в столице стоят около 5 тысяч рублей в месяц. При этом за счет высоких зарплат Москва занимает восьмое место в рейтинге доступности, с индексом 5,64.

Самое дешевое детское образование оказалось в Бурятии, которая занимает 10 место по индексу доступности дополнительного образования. В республике посещение одного кружка обходится чуть более 2 тысяч рублей в месяц.

Также исследование показало, что в среднем российские родители тратят 29% от заработной платы на дополнительное образование ребенка.