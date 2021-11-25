Скончалась 84-летняя медик Краснотурьинской больницы

Фото: сайт Краснотурьинской городской больницы

В Краснотурьинской городской больнице сообщили о смерти 84-летней Татариновой Алевтины Васильевны, которая работала в медучреждении врачем-терапевтом, председателем врачебной комиссии и главным внештатным специалистом по экспертизе временной нетрудоспособности. Ее не стало 21 ноября. Отмечается, что она посвятила медицине 60 лет своей жизни.

По данным группы ВКонтакте «Список памяти. Медики, погибшие от COVID19», Алевтина Васильевна скончалась от коронавируса. На сайте больницы сообщается, что она, несмотря на возраст и пандемию, продолжала трудиться, обрабатывая значительно увеличившийся поток документации, и активно участвовать в работе поликлиники.

По словам коллег, Алевтина Васильевна всегда была отличным наставником и старшим другом. Кроме того, сотрудники поликлиники вспоминают удивительную способность Алевтины Васильевны на протяжении многих лет помнить пациентов и их диагнозы, умение поддержать компанию, хорошее чувство юмора и невероятно заботливое отношение к сыну и внукам.

У Алевтины Васильевны было множество наград: благодарности главного врача и городского управления здравоохранения, почетная грамота Министерства здравоохранения Свердловской области, знак «Отличник здравоохранения» и другие.