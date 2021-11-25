В Свердловской области не планируют объявлять локдаун из-за коронавируса

Свердловская область вышла на плато по коронавирусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области пока рано говорить об отмене ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Однако локдаун свердловские власти объявлять в регионе не намерены, так как ситуацию с заболеваемостью удалось выровнять. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

По его словам, сейчас Свердловская область по динамике заболеваемости COVID-19 вышла на плато, более того, темпы заражения коронавирусом в регионе начинают снижаться, что позволяет переводить койки в больницах под плановую помощь. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Павел Креков отметил, что пока цифры статистики по коронавирусу в Свердловской области остаются высокими, поэтому система QR-кодов оправдана.