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Общество25 ноября 2021 8:24

В Югре построят 17 новых школ

На это уйдет три года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Современные школы появятся в городах и периферии Югры

Современные школы появятся в городах и периферии Югры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие три года построят 17 школ. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

Новые средние учебные заведения появятся в Когалыме, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, а также Березовском, Октябрьском, Кондинском и Сургутском районах Югры, сообщает ugra-tv.ru.

Также стало известно, что в 2022 году для преподавателей ХМАО на региональной образовательной платформе «Образование Югры» введут модуль «Личный кабинет Учителя». Он даст возможность учителям создать индивидуальный образовательный маршрут за счет участия в сетевых и профессиональных сообществах.

Это позволит получать новые навыки и умения, там же учителя смогут выступить в качестве экспертов, формируя собственное портфолио.