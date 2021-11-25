В Свердловской области осудили водителя, который наехал на толпу подростков и скрылся с места аварии

Суд назначил водителю наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Волчанск Свердловской области осудили водителя, который наехал на толпу подростков и скрылся с места аварии. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

12 сентября 2020 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на перекрестке улиц М.Горького и Школьной в Волчанске наехал на толпу подростков, которая переходила дорогу, и скрылся с места аварии. В ДТП погибла 15-летняя девушка.

Владелец «Фольксвагена» был установлен и задержан. Фото: Следственный комитет по Свердловской области

- Владелец «Фольксвагена», скрывшийся с места ДТП, был установлен и задержан по месту своего жительства сотрудниками полиции территориального ОВД, - рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД.

Суд назначил водителю наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии. Кроме того, он лишен водительских прав на 3 года и обязан выплатить 2 миллиона моральной компенсации родителям погибшей.