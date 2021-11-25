В Сургуте откроют Центр охраны материнства и детства

Сейчас центр проходит лицензирование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Сургуте откроется Центр охраны материнства и детства. Сейчас учреждение проходит этап лицензирования, а медики уже готовятся к переезду. Проект в свое время поддержала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Об этом информирует портал ugra-news.ru.

В новом центре будет новое современное оборудование, которое позволит выполнить большую часть необходимых исследований в стенах одного медицинского учреждения.

По словам врачей, первые 1000 дней жизни являются периодом, во время которого формируется здоровье. С начала беременности и весь этот период беременных будут вести медики. Работа центра позволяет сохранить больше беременностей и повышает шансы на успешные роды.

Руководство центра ориентировано на то, что сможет улучшить демографическую ситуацию, а также станет центром притяжения пациенток из регионов Урала и Сибири.