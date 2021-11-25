Вице-мэр Екатеринбурга рассказала о зимних каникулах в школах

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала о зимних каникулах в школах. Фото: Людмила ВАРАКИНА

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала на радио «Комсомольская правда» о зимних каникулах в школах города. Власти надеются, что праздничные пройдут в обычном режиме.

- Будем надеяться, что на каникулы уйдем по графику. Детки только вышли с дистанта. И все очень рады, начиная от директоров школ и, заканчивая самими ребятишками, - сообщила Екатерина Сибирцева.

Ранее в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября в школах вводили дополнительные каникулы.

Вице-мэр города также рассказала про возможность посещения родителями детских утренников. Екатерина Сибирцева сообщила, что вопрос будет обсуждаться на заседании оперативного штаба.

- Детей сейчас болеет много. В прошлом году родителей не пускали в детсад. Было много жалоб на эту тему. Мы вынесем этот вопрос на обсуждение штаба: могут ли привитые родители посетить утренник ребенка, если это одна группа. Решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - рассказала Екатерина Сибирцева.

Отметим, что в Свердловской области с начала пандемии общее число заболевших коронавирусом составляет 174 957 человек, 8 230 свердловчан с подтвержденной инфекцией скончались.